Un bărbat și-a cumpărat un Ferrari, iar după 3 kilometri a făcut accident. FOTO

Poliția din Derbyshire a publicat pe Twitter imagini cu mașina avariată, anunțând că nimeni nu a fost rănit.

Incidentul s-a petrecut pe 1 aprilie, iar polițiștii au ținut să precizeze că nu este o păcăleală de 1 aprilie.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5