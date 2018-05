Un bărbat riscă o amendă de 2.500 de lire fiindcă și-a dus soția la spital

Louis Baker din Marea Britanie s-a grăbit să ajungă la timp la spital pentru că soţia însărcinată se temea că va avea o naştere complicată. Din cauza faptului că bebeluşul a încetat să se mai dezvolte normal, femeia a luat antiobiotice înainte ca fiul ei să fie adus pe lume, conform Mirror

Când Laura a început să aibă contracţii într-un interval scurt de timp, Louis a accelerat, dar a fost surprins de camerele de supraveghere când conducea cu peste 160 km/h.

Din fericire, băiatul lor Ellis, în vârstă de două săptămâni, a fost adus pe lume fără complicaţii, dar tatăl său riscă o amendă în valoare de 2.500 de lire sterline şi şase puncte de penalizare.



