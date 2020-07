Un bărbat, rănit grav, după ce a fost atacat de un pescăruș, care a încercat să-i fure sendvișul: „A venit de nicăieri”

Un bărbat din Marea Britanie a suferit răni severe în zona gurii, după ce un pescăruș l-a atacat în timp ce stătea pe o bancă și mânca un sendviș.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani se afla cu soția lui pe o bancă, când un pescăruș agresiv a început să-i atace, transmite Daily Star.

Acesta a mai adăugat că în urma atacului a fost rănit, după ce pasărea a încercat să-i smulgă sendvișul din gură.

În urma „confruntării”, bărbatul a reușit să-și păstreze sendvișul, pe care l-a aruncat la gunoi la scurt timp.

„Mâncam un sendviș cu soția mea și în minutul următor am simțit ca și cum cineva mă ciupea cu niște clești de buze. Nu am văzut pescărușul, a venit de nicăieri. A fost foarte dureros și am rămas șocat. Sunt îngrijorat că se va infecta. Nu am fost la medic, dar m-am îngrijit și umflătura a început să treacă. Era un sendviș cu ceapă și brânză, nici măcar nu era ceva special. Cred că a fost destul de disperat”, a povestit victima atacului.

În ultimii ani, păsările au început să fie tot mai prezente în orașe, numărul atacurilor asupra oamenilor crescând semnificativ. Un expert a explicat faptul că pescărușii sunt atrași de orașe, datorită cantității mari de hrană pe care o găsesc acolo.