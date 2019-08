Familie traumatizată de pescăruși. Păsările le-au ucis câinele și le-au atacat fetița

La 2 săptămâni după atacul care a fost ucis câinele, bebelușul a devenit ținta aceluiași stol de pescăruși, în timp ce se juca în grădină, relatează Metro.

Fetița în vârstă de 2 ani s-a ales cu câteva răni pe față, însă mama ei crede că atacul s-ar fi terminat cu răni mult mai grave, dacă ea nu era acolo să intervină.





The family was left traumatised by the death of their beloved Yorkshire Terrier.

