Un bărbat explică de ce nu trebuie să îți ții iubita în brațe, după ce se bronzează

Sam Philips, în vârstă de 23 de ani, și-a luat în brate iubita, în timp ce dormea, însă apoi a realizat că are o pată uriașă pe piele, potrivit Metro.

Ulterior, Sam și-a făcut mai multe fotografii și le-a postat pe Twitter, unde a scris că: „Am crezut că am o vânătaie uriasă pe picior, dar apoi mi-am dat seama că nu ar fi trebuit să îmi țin iubita în brațe după ce s-a bronzat artificial”.

Se pare că Sam nu a fost singurul care a făcut această „greșeală”, pentru că postarea lui a strâns sute de comentarii de la oameni care s-au confruntat cu probleme asemănătoare.

Man's streaky legs from cuddling his girlfriend after she fake tanned go viral ???? https://t.co/kNp9gj0be0 pic.twitter.com/N6CHkKwjft