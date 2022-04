Un bărbat a încercat să treacă prin aeroport cu aur ascuns sub perucă. VIDEO

Bărbatul a ascuns aurul într-o pungă lipită sub o perucă pe care o purta, a declarat un oficial vamal, pentru The Times of India.

El avea, de asemenea, două punguțe cu aur ascunse în rect, a adăugat oficialul vamal, conform Insider.

Într-un clip se vede cum vameșii au dezlipit peruca bărbatului, sub care se afla punga cu aur.

Transportul de aur cu avionul nu este ilegal, dar pasagerii trebuie să declare cantitatea pe care o importă sau pe care o exportă și să plătească taxele necesare.

#WATCH | Delhi: A gold smuggling case booked on a passenger from Abu Dhabi at IGI Airport T3; approx 630.45g of gold worth Rs 30.55 lakhs was concealed inside his wig & rectum. Accused arrested; further probe underway: Customs Commissioner Office

(Source: Delhi Customs) pic.twitter.com/LCYiC27FSS