Un bărbat a fost luat pe sus, cu tot cu umbrelă, de vântul puternic. VIDEO viral

Individul încerca să prindă umbrela luată de vânt, însă rafalele puternice l-au ridicat de la sol și pe el. Un al bărbat a încercat, la rândul său, să-l prindă însă nu a reușit, scrie Daily Sabah.

"It's a bird, it's a plane, it's a man flying on an umbrella": Footage of a Turkish man flying through the air on an umbrella base after trying to hold it down during severe winds goes viral on social mediahttps://t.co/5P5eLRRgUQ pic.twitter.com/YH16pCgO1S