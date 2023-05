Un bărbat a fost bătut cu un șarpe în timpul unei altercații pe o stradă din Toronto | VIDEO

Poliția din Toronto a declarat că incidentul a avut loc miercuri, în zona Dundas Street West și Manning Avenue. Ofițerii au declarat că au fost chemați în zonă pentru că li s-a raportat că un bărbat amenința oamenii cu un piton.

Oamenii legii au transmis că un bărbat mergea pe stradă ținând în mână un șarpe viu și a amenințat cu reptila un trecător.

Apoi, a avut loc o altercație fizică, iar bărbatul ar fi folosit reptila pentru a-și ataca victima.

Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare cu incidentul pare să arate un bărbat care folosește șarpele pentru a lovi o persoană în mijlocul străzii.

Poliția a declarat că ofițerii au ajuns rapid la fața locului și individul cu șarpele a fost arestat.

Laurenio Avila, în vârstă de 45 de ani, rezident în Toronto, a fost acuzat de agresiune cu o armă și de provocarea de durere sau suferință inutilă unui animal.

Potrivit poliției, șarpele era în viață în momentul incidentului, dar a murit între timp, anunță publicația Global News.

„A fost o situatie ciudata”, a declarat unul dintre poliștii care au ajuns la fața locului.

Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto ???? pic.twitter.com/T2lLKaLe4E