Un bărbat a făcut infarct în timpul unui accident de microbuz, condus de un șofer beat

În plin accident de mașină, un călător dintr-un microbuz care a intrat cu viteză într-un șanț, apoi s-a izbit de un stâlp din beton și l-a dărâmat, a făcut infarct și a murit.

Șoferul și alt pasager au fost răniți grav în impact. Accidentul rutier s-a petrecut în comuna Petricani din județul Neamț.

Bărbatul care a făcut stop-cardio respirator avea 61 de ani. A fost resuscitat de medicii veniți cu ambulanța SMURD, dar în ciuda manevrelor susținute, inima nu i-a repornit.

Ceilalți doi răniți sunt internați în spitalul de urgență din Târgu Neamț.

La cercetări, polițiștii au descoperit că șoferul microbuzului, un bărbat de 49 de ani, avea cu o alcoolemie de 1.06 mg per litru, și în plus, permisul îi fusese suspendat. Acum are dosar penal pentru 3 infracțiuni.