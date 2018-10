Un bărbat a descoperit că are un copil de 18 ani, abia după ce a câștigat la loto. „Sper să îmi dai bani să tac”

Facebook.com

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a descoperit că ar putea fi tatăl unui tânăr de 18 ani abia după ce a câștigat 122 de milioane de euro la loto.

O femeie de 39 de ani îi cere despăgubiri de aproape 115.000 de euro, pe motiv că în trecut a lăsat-o însărcinată.

„Dacă Neil refuză că este tatăl copilului meu, să o dovedească: să facă un test ADN”, a spus Dawn Scully, conform The Sun.

Mai mult, aceasta susține că fiul său Liam, în vârstă de 18 ani, seamănă foarte bine cu bărbatul. De aceea, ea dorește ca Neil Trotter să îi plătească o sumă care să compenseze cheltuielile pe care le-a avut crescând singură copilul.

Anterior, într-un mesaj trimis familiei lui Neil pe Facebook, cerea suma de 5,6 milioane de euro, pentru ca acest caz să nu ajungă în instanță. Femeia este furioasă că duce un trai precar, fiind în pericol să rămână fără un adăpost deasupra capului, în timp ce bărbatul duce o viață de lux.

„Multimilionar! Fiul meu are un tată multimilionar. Sper că îmi vei da bani ca să tac din gură și să te las în pace pentru totdeauna, în loc să te pun să faci un test ADN și să te dau în judecată. 5,6 milioane de euro ar fi mai mult decât suficient ca familia mea să trăiască ok. M-am săturat să mă zbat să trăiesc de pe o săptămână pe alta, știind că tu ne-ai putea schimba viața imediat. Ce spui?”, i-a scris ea într-un mesaj pe Facebook.

Dawn Scully mai susține că a avut o relație cu bărbatul timp de un an, după ce în 1998 cei doi s-au cunoscut la o cafenea unde era chelneriță, în localitatea britanică Morden.

Băiatul nu a știut cine e tatăl lui până când mama sa nu i-a arătat o poză cu Neil, din momentul în care a câștigat la loto.

„Nu visez la milioanele lui, însă dacă vrea să-mi dea câteva, nu m-aș plânge. Vreau doar să accepte că sunt fiul lui”, a spus Liam pentru The Mirror.

Pe de altă parte, noul milionar susține că nu își amintește cine ar fi femeia. Mai mult, omul spune că de când a câștigat, mai multă lume vine să îi ceară bani, astfel că regretă decizia de a juca la loto.

„M-a contactat multă lume pe Facebook. Probabil că am în jur de patru milioane de copii în țara asta. Toată lumea vrea bani. Nu-mi amintesc nicio tânără numită Dawn Scully. Poate că am cunoscut-o, am cunoscut multă lume, dar habar nu am. Au trecut 19 ani. Pot să vă spun, însă, că n-am avut o relație cu ea timp de un an”, a spus Neil.

Dawn Scully se apără spunând că atunci când a descoperit că e însărcinată, i-ar fi spus iubitului ei, însă acesta i-ar fi spus că nu vrea niciun copil.

„Toată lumea spune să nu cedez, dar simt că nu mă pot bate cu sistemul. N-am bani să plătesc taxele de judecată, așa că am renunțat.”

