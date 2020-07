Un adolescent din Bistrița a fost la un pas de tragedie la ștrand. "Nu mai avea puls"

Un adolescent de 16 ani a fost la un pas să-şi piardă viaţa după ce a intrat într-o piscină din incinta ştrandului municipal din Bistriţa. Băiatul nu ştia să înoate, dar s-a aventurat într-o zonă mai adâncă.

A fost scos din apă de salvamar şi un pompier militar aflat în timpul liber.

Băiatul se afla la scăldat împreună cu fratele său şi doi prieteni.

Când au văzut că adolescentul nu reuşeşte să se menţină la suprafaţă martorii au alertat salvamarul. Împreună cu un pompier militar, aflat în timpul liber, acesta i-a acordat primul ajutor .

Salvamar: "Eram aici pe tribună şi mi au făcut de acolo semn, am fugit repede, am sărit după el, m am băgat la fund după el, l-am scos,era şi un domn de la ISU, am inceract să facem masajul cardiac pentru că nu mai avea puls, am început să îi facem respiraţie artificială, după două serii de masaj cardiac şi respiraţie artificiale, a început să îşi revină, respiră, era incostient."

Tânăr: "Eram pe şezlong şi dintr-o dată au strigat copiii că e cineva sub apă, am sărit după el şi l am ridicat şi apoi am strigat după salvamar."

Marius Rus purt. cuvânt ISU: "Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost scos din ştrandul municipal inconştient din bazin de către salvamarul ştrandului. Echipajul medical l-a stabilizat şi a fost transportat la spital pentru investigaţii medicale suplimentare."

Adolescentul este acum în afara oricărui pericol.