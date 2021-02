Un adolescent, care a fost în comă aproape 1 an, s-a trezit fără să-și amintească de pandemie, deși a fost infectat de 2 ori

Joseph Flavill, în vârstă de 19 ani, a fost lovit de o mașină în timp ce se plimba lângă casa sa din Tutbury, Staffordshire, pe 1 martie 2020, cu trei săptămâni înainte de primul lockdown din Marea Britanie, potrivit Daily Mail.

De atunci a petrecut aproape 11 luni în comă, dar starea lui se îmbunătățește pe zi ce trece.

A fost dus de urgență la Spitalul General Leicester, unde a petrecut șase luni în comă, înainte de a fi mutat la Adderley Green, un centru de recuperare și reabilitare neurologică din Stoke-on-Trent în urmă cu patru luni.

În acest timp, a fost infectat de două ori cu SARS-CoV-2, prima dată când a fost în comă și a doua oară, după ce și-a revenit.

Teen who has been in a coma for 11 months wakes up with no knowledge of Covid pandemic - despite catching virus twice https://t.co/nrCwrHZdwh