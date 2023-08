Ucigașa Alinei i-a cerut mamei sale să-i aducă o șaorma când o vizitează la pușcărie. ”O iert, clar că o iert, că e fata mea”

Loredana, adolescenta din Vaslui care a comis îngrozitoarea crimă din Saturn, i-a cerut mamei sale să-i aducă o șaorma când o mai vizitează la pușcărie, scrie Vremea Nouă.

Iar mama i-a împlinit dorința, la ultima vizită pe care i-a făcut-o, alături de o soră și un frate.

”E năucită de cap, e aeriană. Mi-a zis că dacă mai vin în vizită să îi aduc o șaorma și i-am dus trei șaorme și o pereche de adidași”, a declarat mama tinerei, la ieșirea din penitenciar.

Femeia a mărturisit că nu are speranțe ca fiica ei să mai iasă vreodată din arest: „Ca mamă, nu. O iert, clar că o iert, că e fata mea”.

Nu a vorbit deloc cu fiica sa despre crima comisă

Mama ei spune că nu a vorbit deloc cu Loredana despre crima comisă de aceasta în noaptea de 5 spre 6 august. ”Vorbesc cu ea, dar nu despre ce s-a întâmplat în acea seară, ci doar de Raluca, de Radu, de Vlăduț, de frații ei. Îi este dor de ei. Nu am îmbrățișat-o pentru că nu ne-a dat voie”, a afirmat femeia.

Mama criminalei spune că nici acum nu îi vine să creadă ce s-a întâmplat: „Nu am cuvinte, nu ne așteptam la așa ceva. Am avut un șoc total când am aflat. Am fost dusă la spital pentru că mi s-a fãcut rău, iau pastile ca să pot să fiu calmă. Loredana era sufletistă, era bărbatul casei, că suntem singuri de nouă ani de zile. Făcea treabă, nu era violentă, în fiecare zi făcea naveta la școală, pleca la 07:00 și venea la ora 15:00”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 24-08-2023 09:34