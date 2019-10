Turiști greci, răniți pe un drum din Dâmbovița. „E ditamai stopul, uitați-vă!”

Doi turiști greci, de 41 și 42 de ani, au fost răniți, aseară, pe un drum județean din Dâmbovița. Erau pe o motocicletă și nu ar fi oprit la indicatorul stop într-o intersecție.

Au intrat astfel într-o mașină care venea pe șoseaua cu prioritate.

În urma impactului, cuplul a fost aruncat de pe motor.

Accidentul a avut loc într-o intersecție din localitatea Racoviţă, județul Dâmbovița. Șoferul mașinii, se îndrepta pe drumul cu prioritate către Târgoviște, iar din cauza ceții se circulă cu dificultate. Bărbatul povestește că motocicletă a venit de pe o străduță din lateral.

Robert Zlăteanu, șofer: „A accelerat în intersecție în loc să frâneze, norocul meu că doar m-a șters pe bara din spate și probabil s-a dezechilibrat de pe motor și au căzut, se vaită de piciorul drept".

În ajutorul celor doi turiști au sărit câțiva oameni case se aflau la o benzinărie din apropiere.

Daniel Zamfirescu, martor: „Cei cu motocicletă au venit din sat, au stop aici, eu am văzut că au accelerat, am strigat la ei că au stop. Au picat aici, am venit, i-am scos de sub motocicletă. Sunt greci, nu cunoașteau nimic, aveau GPS pe motocicletă"

Localnic: „Neacordare de prioritate, e ditamai stopul, uitați-vă!”

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului a sosit un echipaj de la ambulanță. Atât motociclistul cât și femeia care îl însoțea au fost transportați imediat la spitalul județean din Târgoviște, pentru îngrijiri și investigații.

Locuitorii povestesc că acesta nu este primul accident care se petrece în această zona.

Localnic: „În intesectia asta trebuie să se ia măsuri, să se facă ceva, mereu sunt accident, s-au întâmplat cu morți, grave, la săptămâna unul, dacă nu două.”

Cei doi turiști greci sunt în afara oricărui pericol.