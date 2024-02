Trucul folosit de un bărbat care mănâncă mereu gratis la McDonald's. Se folosește de inteligența artificială

Un bărbat susține că a reușit să obțină peste 100 de mese gratuite la McDonald's. Tânărul care a reușit asta are 22 de ani și este om de afaceri autoproclamat „milionar".

Gage a dezvăluit într-un podcast că s-a folosit de tehnologia inteligenței artificiale pentru a obține, în ultimele luni, mese gratuite de la McDonald's.

El explică că pentru asta s-a folosit de ChatGPT. Luni de zile tânărul a folosit aplicația AI pentru a revendica gratuități de la lanțul de restaurante fast-food.

Tânărul, care este coprezentatorul emisiunii All Things The Podcast, a explicat că în ultimele nouă luni a mâncat pe gratis la McDonald's de mai mult de 100 de ori.

Primul lucru pe care îl face este să fure chitanțele de la casele de marcat sau de la mese și folosește codul unic al acestora pentru a completa sondajul de feedback de la McDonald's.

Apoi, el folosește inteligența artificială pentru a face reclamații false, susținând că a avut o „experiență oribilă" la fast-food.

„Trebuie doar să spui că ești foarte nemulțumit în fiecare răspuns și apoi folosești ChatGPT. Îi spui: „Scrieți despre momentul în care am avut o experiență oribilă la McDonald's în care am comandat un Big Mac și să fie sub 1.200 de caractere"", a explicat el, conform unilad.com.

„Dacă nu este suficient de rău, poți să-i spui „Înrăutățește lucrurile” și o va face. Introduci textul, completezi un e-mail și bum. În aproximativ 12 ore, un reprezentant îți va trimite un e-mail cu unul, două, trei sau patru bonuri de masă complet gratuite", a explicat el.

Dar, se pare că tactica lui nu este inofensivă. Restaurantul McDonald's la care merge el refuză acum să îi mai dea cupoane de mese.

„Au lipit peste tot afișe cu "vă rugăm să completați sondajul și să puneți foarte mulțumit"", a spus el.

Recenziile sale au afectat renumele restaurantului, care acum riscă să fie închis din cauza reclamațiilor.

Dată publicare: 26-02-2024 09:08