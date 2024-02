Gemini, inteligența artificială de la Google, va fi integrată în cele mai folosite aplicații, de la e-mail până la conferințe

Pentru Microsoft nu sunt neapărat noutăți, dar pentru Google da, pentru că a anunțat că Google Bard, adică bard.google.com devine Google Gemini, aici: gemini.google.com.

Iar Gemini este o nouă generație de inteligență artificială. Iată cât de repede se schimbă la câteva luni se trece de la o generație la alta.

Gemini este un AI, o inteligență artificială care este mult mai avansată, în teorie. Ar trebui să funcționeze mai bine pe partea de răspunsuri și pe text generativ. La mine văd că au rămas cam aceleași erori pe care le-am întâlnit și la Google Bard, deci în continuare greșește, ca orice altă soluție de genul acesta, însă promite să devină mai bun cu timpul.

Și ce este interesant acum e că Gemini poate fi integrat în aplicațiile pe care noi le folosim deja de la Google. Deocamdată, aceste funcții nu sunt disponibile în Uniunea Europeană, ci doar în Statele Unite ale Americii și în Asia. Acolo există aplicație care poate fi descărcată, care vine ca un fel de înlocuitor pentru Google Assistant.

Utilizatorii de acolo, dacă plătesc 20 dolari pe lună, pot integra această aplicație sau această inteligență artificială și în aplicațiile de la Google, adică Google Docs, Google Meet, Maps, Drive, Youtube sau chiar Trip Planner.

Atunci când căutăm biletele de avion, putem să întrebăm pe acest Gemini. Poate să îmi facă un rezumat al email-urilor pe care le-am primit de la Școala X sau poate de la compania care îmi vinde electricitate, ca să știu cât am avut de plătit în ultimul an.

Deci putem să întrebăm lucruri de genul acesta, iar Gemini va căuta în documentele noastre, în email-urile noastre. Dacă participăm la o videoconferință în Google Meet, de exemplu, putem ca la finalul ședinței să cerem un rezumat și mai departe, să facă un e-mail din asta.

Și Microsoft face cam același lucru cu microsoft.copilot.pro, care costă, iată, tot 20 dolari.

20 de dolari costă și ChatGPT 4, varianta premium de la OpenAI. Și, la fel, poate fi integrată în aplicațiile pe care le folosim de la Microsoft, adică Word, Outlook pentru mail-uri, ș.a.m.d.

Dar, atenție, aici vorbim și de o licență separată pentru Word și Outlook și am putea să ajungem undeva la 30 și ceva de dolari pe lună. Dar, probabil, dacă lucrăm la o corporație care are deja un pachet de Office 365, poate fi integrat și acest Copilot Pro, care nu are limitări în funcție de țară.

Google Gemini o să ajungă probabil într-o lună, două, și în Europa, așa cum s-a întâmplat și cu Bard ceva mai târziu.

Cu Microsoft Copilot putem să ne jucăm deja în fostul Bing Chat. Dacă folosiți un Edge, browser-ul de la Microsoft, vedem că avem în partea dreaptă sus acel simbol de Bing Chat. Poți să-i ceri să facă un rezumat al paginii, să genereze tot felul de imagini, gratuit.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 09-02-2024 10:42