Tragedia de la filmul lui Alec Baldwin. Care sunt regulile privind armele pe platourile de filmare

Actorul Alec Baldwin a declarat, joi, în New Mexico, că are inima frântă după ce a împuşcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins cu o armă de recuzită.

Regizorul Joel Souza, care se afla în spatele lui Hutchins, a fost rănit.

Baldwin este acum acuzat de omucidere involuntară, pe care o neagă, iar procesul său din iulie va stabili dacă ar trebui să fie tras la răspundere penală pentru moartea lui Hutchins, scrie BBC.

Cine este responsabil pentru siguranţa armelor pe platourile de filmare

Responsabilitatea pentru utilizarea armelor de foc şi a altor arme revine şefului de proprietate sau expertului în armurărie al fiecărei producţii. Aceştia asigură securitatea armelor atunci când nu sunt folosite şi instruiesc actorii cu privire la utilizarea corectă şi sigură a acestora. De asemenea, ei încarcă armele de foc şi le verifică înainte şi după fiecare scenă.

Care sunt normele

Nu există un set definitiv de reglementări privind utilizarea armelor de foc în industria cinematografică.

Potrivit agenţiei de presă AP, agenţia federală pentru siguranţa la locul de muncă din SUA nu reglementează siguranţa armelor pe platourile de filmare, iar multe state lasă la latitudinea industriei să creeze şi să respecte propriile reguli.

Profesorul Dan Leonard de la Universitatea Chapman din California, specializat în reglementări pe platourile de filmare, a declarat pentru BBC că "în general, industria este lăsată să elaboreze şi să supravegheze liniile directoare... iar aceste linii directoare, dacă sunt respectate, pot permite ca armele de foc să fie utilizate în siguranţă pe platourile de filmare".

Nu există un set definitiv de proceduri şi protocoale.

Industry-Wide Labor-Management Safety Committee a avertizat:

Gloanţele oarbe pot ucide. Trataţi toate armele de foc ca şi cum ar fi încărcate!

Abţineţi-vă să îndreptaţi o armă de foc către dumneavoastră sau către altcineva!

Nu puneţi niciodată degetul pe trăgaci decât dacă sunteţi gata să trageţi!

Orice persoană implicată în utilizarea unei arme de foc trebuie să fie instruită temeinic în cadrul unei şedinţe de siguranţă pe platou!

Numai o persoană calificată trebuie să încarce o armă de foc!

Scuturile de protecţie, protecţia ochilor şi a auzului trebuie utilizate de către oricine se află în imediata apropiere sau pe linia de tragere!

Oricărui actor care trebuie să stea în apropierea liniei de tragere trebuie să i se permită să asiste la încărcarea armelor de foc!

Comitetul subliniază însă că orientările sale "nu sunt legi sau reglementări obligatorii" şi, după cum spune profesorul Leonard, documentul său privind siguranţa pare să fi fost revizuit ultima dată în 2003.

"De atunci au existat multe progrese în tehnologia efectelor speciale digitale, care ar putea fi utilizate pentru a face o mare parte din această muncă în post-producţie, chiar şi în filmele independente cu buget redus", spune el.

Studioul de film Warner Bros şi-a publicat propriile reguli privind armele, în timp ce Asociaţia actorilor Equity are sfaturi pentru artişti.

Reguli mai stricte

Incidente precum cel de pe platoul de filmare al peliculei "Rust" sunt incredibil de rare, însă apelurile pentru interzicerea armelor de foc pe platourile de filmare au crescut, o petiţie adunând peste 23.000 de semnături până luni. Actriţa Olivia Wilde s-a numărat printre cei care au acordat sprijin.

Senatorul de California Dave Cortese a declarat în 2021 că va promova un proiect de lege care să interzică muniţia reală pe platourile de filmare din stat. El a spus: "Există o nevoie urgentă de a aborda abuzurile de muncă alarmante şi încălcările normelor de siguranţă care au loc pe platourile de filmare ale producţiilor teatrale, inclusiv condiţiile inutile cu risc ridicat, cum ar fi utilizarea armelor de foc".

În 2023, LA Times scria că California se apropie de acest obiectiv, afirmând că legiuitorii săi "avansează un proiect de lege care vizează codificarea normelor de siguranţă pe platourile de filmare".

Dar unii profesionişti din industrie au declarat că simpla utilizare a armelor nu era problema.

SL Huang, armurier, cascador şi scriitor, a declarat pe Twitter că, dacă respecţi procedurile standard, accidentele pur şi simplu nu ar trebui să se întâmple.

Gary Harper - care a lucrat ca armurier la filme precum "The Last Samurai" şi "Batman v Superman: Dawn of Justice" - a declarat pentru The Hollywood Reporter că împuşcăturile directe la cameră, în prim-plan, sunt frecvent solicitate şi pot fi realizate în siguranţă. El foloseşte o foaie de Perspex între actorul cu arma şi cel care se află în spatele camerei, în timp ce operatorul de cameră va fi, de asemenea, îmbrăcat în echipament de protecţie.

Profesorul Leonard consideră că "este nevoie de o aplicare mai strictă a acestor politici existente şi de o mai mare reglementare, în special pentru filmele independente cu buget redus". El adaugă: "Acest lucru va salva vieţi. Nimeni nu ar trebui să-şi piardă viaţa făcând un film".

De ce se folosesc arme adevărate

"Nu mai există niciun motiv pentru a avea arme încărcate cu gloanţe oarbe sau altceva pe platou. Ar trebui să fie complet interzise", a scris pe Twitter Craig Zobel, actor şi regizor care a realizat "Westworld" şi "Mare of Easttown".

Cu toate acestea, el a recunoscut ulterior că gloanţele adevărate "au un rol pe platou", dar îi provoacă nervozitate.

Într-un interviu acordat Variety, proprietarul de recuzită şi armament Dutch Merrick a declarat că armele false nu sunt la fel de convingătoare, dar că mediile sigure sunt esenţiale. "Lucrez la serialul "SEAL Team" şi facem o mulţime de scene cu focuri de armă.

Dacă le-ai spune actorilor să simuleze focurile de armă cu o jucărie sau o replică, să facă să pară că trag, asta e o prostie. Le dai o armă adevărată care trage cu adevărat, este periculoasă în faţă, iar proiectilele sar în lateral şi au recul, ajung în mediul înconjurător dar ai realismul care este magia Hollywood-ului. Este însă treaba mea să mă asigur că nimeni nu este rănit".

Dave Brown a scris în 2019 pe un blog al American Society of Cinematographers: "Cu toate progresele în materie de efecte vizuale şi imagini generate de calculator, încă tragem cu gloanţe oarbe. Motivul este simplu: Vrem ca scena să pară cât mai reală posibil. Vrem ca povestea şi personajele să fie credibile". El a adăugat că acest lucru poate fi realizat în siguranţă doar prin angajarea unor experţi cu experienţă în domeniul armelor de foc.

