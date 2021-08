TikTok a cucerit lumea și are reprezentanță oficială în România. Topul vedetelor de la noi după numărul de urmăritori

TikTok cucereşte mapamondul. A depăşit Facebook şi este cea mai descărcată aplicaţie din lume. 700 de milioane de oameni o folosesc, măcar o dată pe lună, iar majoritatea sunt foarte tineri.

Ca să comunice cu ei în România, instituţii serioase - precum Armata, DIICOT şi Ministerul Educaţiei şi-au creat, conturi pe Tik Tok.

În mulţimea de aplicaţii sociale, TikTok, s-a diferenţiat rapid prin modul în care poate fi împărtăşit conţinutul cu urmăritorii: doar sub forma unor clipuri video de 15 secunde. Oferă instrumente ca oricine să creeze chiar dacă nu are cunoştinţe tehnice. În plus, filmele pot fi distribuite şi pe alte reţele, cu logo-ul aplicaţiei. Sunt atuu-rile care i-au făcut pe copii şi adolescenţi să migreze pe această platformă.

Armata Română şi-a creat un cont pe TikTok ca să ajungă la publicul tânăr, iar succesul nu s-a lăsat aşteptat: pagina are aproape 300.000 de urmăritori şi 4 milioane de aprecieri.

Căpitan Roxana Davidovits, specialist comunicare online MapN: „Am început noi să facem videouri de-ale noastre, unele dintre ele au devenit trenduri la rândul lor, inclusiv tiktok-urî interactive prin care puteau să se pună în pielea unui militar, să rostească jurământul, de exemplu, să răspundă la o comandă sau să facă flotări."



TikTok a cucerit în România şi segmentul de public de 25-34 de ani pentru că tot mai mulţi tineri şi-au descărcat aplicaţia, curioşi de conţinutul de aici. Este o oportunitate pentru companiile care îşi pot promova produsele în faţa lor.



Alexander Stoica Marcu, specialist în marketing: „Pot să arate cum se întâmplă procesul de producţie pentru anumite produse, cum se poartă, care sunt trendurile, ştim din istorie că foarte mulţi giganţi care nu s-au putut adapta trendurilor au dispărut de pe piaţă."

O companie de digital marketing şi IT din Constanța a trecut prin mai multe etape de selecţie pentru a deveni partener oficial al reţelei de socializare.

Mihai Bocai, CEO: „Suntem printre puţinii parteneri din Europa Centrală şi de Est şi asta ne pune într-o poziţie privilegiată faţă de clienţii noştri, pentru a le oferi acces la cele mai importante şi eficiente metode de promovare şi de activare. "

Cele mai urmărite conturi de TikTok de la noi prezintă momente din viaţa reală a creatorilor de conţinut sau a vedetelor din muzică.

TOP TIKTOK 2020

1. Andra Gogan - 7,5 milioane de urmăritori

2. Dania Mihaiu - 3,1 milioane de urmăritori

3. Ana Gumescu - 2,2 milioane de urmăritori



Andra Gogan, creator de conținut: „Am avut, prima din România, coroniţa, care era un fel de bifă şi am fost declarată de TikTok China ca fiind ambasador TikTok în România. Am postat mereu cu pasiune, am postat dansuri, comedy, situaţii. Mă adresez copiilor, adolescenţilor, adulţilor care au suflet de copil."

Cele mai descărcate aplicaţii, după TikTok, sunt în ordine, Facebook, WhatsApp, Instagram şi Facebook Messenger.