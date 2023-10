Târgul de nunți al toamnei a ajuns la Iași. Viitorii miri sunt așteptați cu rochii, costume, verighete și servicii foto-video

Awa este din Camerun și este măritată de mai mulți ani. În decembrie vrea să își binecuvânteze căsătoria în Africa, așa că are nevoie de o rochie de mireasă. Preferă să o cumpere din România, locul unde a venit la studii, pentru că, spune ea, aici, oferta e mai variată.

Awazele: „Sunt mult mai drăguțe, mult mai multe variate, îmi place foarte foarte mult. Sunt atât de bucuroasă că am venit aici acum.”

Peste o mie de rochii au fost aduse pentru viitoarele mirese. Chiar și așa, la cabinele de probă s-au format cozi uriașe.

Mireasă: „Doamna a ajustat-o un pic aici, la spate, dar este foarte drăguță. Rochia visurilor oricărei femei. Am venit cu ideea de a avea mâneci, dar îmi place și modelul acesta.”

Femeie: „Tendințele sunt pe rochii fluide rochii de dantelă materiale naturale mătase se cere. Stilul Boho acum este în trend acest stil. Să fie cat mai simplă și mai comodă pentru noaptea nunții.”

Viitoarele mirese nu au venit singure, ci au fost însoțite de mame, soacre și prieteni. Pentru miri a fost o ocazie perfectă să își găsească costumul pentru nuntă.

Bărbat: „Am venit să ne uităm, să ne facem o idee, noi la anul avem nuntă. De asta am venit și cu prietenii, să se uite ele, între fete, și noi la costumele noastre.”

Pe lângă rochii și costume, la târg, cuplurile au putut să cumpere verighete și decorațiuni pentru nuntă.

Femeie: „Caut ceva care să se așeze frumos pe mână. E important pentru că-l folosești perioada cea mai îndelungată. Trebuie să stea perfect și este o chestie destul de complicată.”

Față de edițiile de primăvară, toamna a venit cu reduceri.

Marius Felecan, organizator: „Am venit în întâmpinarea mireselor acum la sfârșit de an cu toate că toate s-au scumpit serviciile din domeniul nunților, noi am venit cu reduceri. Am observat o schimbare miresicile vor rochii-prințesă exact cum s-au visat ele prințese când erau mici.”



Târgul de nunți va fi deschis până duminică seară, iar weekendul următor se va muta la Cluj.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 01-10-2023 07:39