Târg medieval pe străzile din Craiova. Peste 100 de cavaleri, domnițe şi războinici au dat culoare orașului

Domnițe, cavaleri, meșteșugari și războinici au ieșit pe străzile din Craiova unde este găzduită cea mai mare paradă a costumelor medievale din țară.

În taberele amenajate în centrul oraşului au fost organizate lupte ca-n vremea lui Mihai Viteazul - ban al Craiovei înainte să devină domnitor al Țării Românești.

Peste 100 de cavaleri, domnițe şi războinici au dat culoare centrului Craiovei, unde este găzduit, până mâine, târgul medieval care poartă numele domnitorului Mihai Viteazul. Artiştii au încercat să recreeze atmosfera de odinioară.

Paul Vargă, artist: „Ţinutele noastre sunt luate de pe izvoare istorice din cărți, din tablouri, din muzee, la fel și armele pe care le purtăm. Reprezentăm un corp de eniceri de la începutul secolului XVI”.

Lupu Nicola, artist: ”Uitați ce oaste am. Doi nobili și câțiva mercenari ca să îi apere, dar în costume totuşi mai ușoare ca să putem să prindem hoții dacă ne fură din pungi”.

Unele costume purtate de artiști au şi câteva zeci de kilograme.

Alexandru Vlad, artist: „Acum doar 26, mai port și coiful și armură de picioare care acum nu am mai purtat-o din rațiuni de căldură și plimbare și ajung la 35”.

Spectacolul i-a cucerit pe vizitatori.

Adrian Zidaru, spectator: ”Mi se pare fantastic. Au costume foarte interesante”.

Turistă: Este o ocazie pe care nu o speram. Sunt în trecere, chiar plecăm. Am văzut, am auzit și am zis să văd despre ce este vorba”.

Prima zi a festivalului s-a încheiat cu un spectacol de jonglerii cu flăcări.