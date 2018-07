Țara unde 292 de crocodili de la o fermă au fost uciși. Paguba financiară este uriașă

Site-ul Detik.com informează că victima căuta iarbă proaspătă pentru vitele sale în apropierea unui iaz aparţinând fermei de crocodili, din provincia Sorong şi a fost atacat şi ucis, vineri, de o reptilă, informează Agerpres.ro

După înmormântarea sa, sâmbătă, localnici furioşi au atacat ferma de crocodili şi au ucis sute de animale.

Conform autorităţilor locale, 292 de crocodili au fost ucişi de mulţimea furioasă. Ferma de crocodili a suportat o pierdere financiară estimată la 31.300 de dolari. În Indonezia, crocodilii sunt animale protejate de lege

