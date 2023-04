Tânăra care la 16 ani participă la raliuri: „Mulți se uită să vadă cine e pilot”

Sportivi profesioniști, dar și amatori, și-au testat bolizii înaintea campionatului național programat în iunie.

Este prima competiție din acest an. Cei care s-au aliniat la start au avut de parcurs, contracronometru, un traseu deloc ușor.

20 de echipe de sportivi legitimați la federația română de automobilism, dar și amatori din toată țara, și-au dat întâlnire pe pășunea localității Galații Bistriței și s-au întrecut pe traseul de 60 de kilometri.

Denisa are 16 ani și, de mică, e pasionată de mașini. Este a treia oară când participă la un astfel de concurs.

Reporter: „Se uită oamenii că conduc și fetele?”

Denisa: „De foarte multe ori se uită să vadă cine e pilot, cum conduce. E automat și simplu, numai de volan, accelerație și frână.”

Reporter: „La ce trebuie să fii atent?”

Denisa: „Mai la gropi, la drum, la tot ce e pe drum, să poți controla bughiu."

Concurent: „E pentru prima oară și vedem cum e rally raid, ne am mai dat odată în extrem, în off road, dar suntem curioși să vedem cum e traseul."

Spectatorii le-au făcut concurenților galerie, de pe margine.

Concurrent: „Traseul a fost neașteptat de plăcut, interesant, cu porțiuni alunecoase, destul de accidentat pe anumite porțiuni."

Concurent: „Prima cursă la care am venit să ne dezmorțim ca să spunem așa după o perioadă în care am hibernat și am venit să testăm puțin mașina."

Paul Zaic, organizator: „Ne bucurăm de sportivi din toată țara, sportivi licențiați ai federației și pe lângă asta a concursului, am făcut o parte de rally promo în care arătăm celor dornici din zona noastră sau din alte părți de a încerca rally raid-ul."

La final, câștigătorii au fost recompensați cu diplome, cupe și accesorii auto.

