Tabloul care a revoltat o țară întreagă. Cum este înfățișat un general, considerat erou național

Pictura, realizată în 2014 de Fabián Cháirez, face parte dintr-o expoziţie dedicată lui Zapata, deschisă în Palacio de las Bellas Artes din capitala mexicană.

Protestatarii au blocat marţi intrarea în galerie, iar între ei şi susţinătorii drepturilor LGBT au avut loc schimburi violente. Au fost strigate injurii homofobe, ceea ce i-a înfuriat pe contrademonstranţi, potrivit News.ro.

Nepotul eroului mexican, Jorge Zapata González, a cerut ca pictura să fie scoasă din expoziţie.

Peasants clashed with LGBT activists for painting Emiliano Zapata naked and with heels https://t.co/5yc2SfWd3J pic.twitter.com/xyT9hQKaOr