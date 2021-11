Sute de credincioși s-au adunat la Galați, la moaștele Sfântului Andrei: ”Să ne scoată din durerea pandemiei”

În ciuda vremii neprietenoase, sute de oameni continuă să se închine la moaștele Sfanțului Apostol Andrei, la Catedrala Arhiepiscopala din Galați.

Raclele au fost scoase duminică, așa cum se întâmplă în fiecare an, iar câteva mii de credincioși din toată țara sunt așteptați să participe la eveniment. Momentul marchează începerea festivităților dedicate Sfântului Andrei, ocrotitorul Galațiului și al întregii țări.

Voluntarii au împărțit cornuri și apă plată celor care au avut răbdarea de a aștepta la coadă, în ploaie, să se închine la moaște.

Aceiași voluntari dezinfectează periodic raclele și au grijă ca enoriașii să respecte măsurile sanitare. Moaștele sunt ale unor sfinți, despre care se crede că ar avea puteri tămăduitoare: Sfântul Apostol Andrei, Sfinții doctori Pantelimon, Nectarie, Efrem și Luca al Crimeii, precum și Sfântul Ioan Casian.

IPS Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos: "Să aducă de sus, din ceruri, putere multă medicilor din toate spitalele, energiile sfinte, priceperea medicilor, credința pacienților și lupta lor de a respecta toate normele de sănătate și de viață să ne scoată din durerea pandemiei, la bucuria frățietății, unității și dragostei noastre."

Din motive de protecție sanitară, mulți dintre cei care ajung la raclă o ating doar cu mâna. Sunt și oameni care își păstrează masca pe față tot timpul. Alții le ating cu diferite podoabe pe care le împart apoi membrilor familiei, să îi apere de rele.

Enoriașă: "Am brățărele, am cu Măicuța Domnului, am niște lănțișoare, la nepoțele, de câte ori merg. Am fost chiar și acum la Peștera Sfântului Andrei, sâmbătă."

Reporter: ”Pentru ce te-ai rugat?”

Enoriașă: ”Pentru sănătate, pentru familie.”

Reporter: ”Cu cine ai venit? Mama?”

Enoriașă: ”Este mama prietenului meu."

Au fost câteva sute de oameni care s-au închinat până acum la moaștele așezate în baldachin, în spatele Catedralei Arhiepiscopale din Galați. Chiar dacă plouă mărunt și rece, oamenii continuă să vină. Preoții spun că moaștele vor rămâne aici până marți, de Sfântul Apostol Andrei, până când se va închina și ultimul enoriaș.