Studiu pentru prelungirea vieții câinilor, cu rezultate îmbucurătoare. Rolul suplimentelor

Specialiștii lucrează intens să descopere dacă anumite suplimente nutritive pot să încetinească procesul de îmbătrânire în cazul câinilor.

Iar rezultate, până acum, sunt îmbucurătoare. Evan are un mops în vârstă de 9 ani, fără de care spune că nu poate trăi: „El este cu mine mereu. Am impresia câteodată că e umbra mea. Doarme cu mine în pat, dacă mă mut din cameră, vine și el imediat lângă mine.”

Veterinarii de la un institut de cercetare din Carolina de Nord vor să le ofere lui Evan și altor stăpâni de câini cât mai mulți ani alături de prietenii necuvântători.

Dr. Natasha Olby: „În calitate de medic, văd în fiecare zi în clinică cât de grea este îmbătrânirea. Și, de cele mai multe ori, avem tendința de a evita cazurile foarte complicate, cu probleme multiple. Dar, pentru mine, acestea au devenit din ce în ce mai intrigante.”

În 2018, cercetătorii au început un studiu, menit să găsească un tratament care să încetinească îmbătrânirea câinilor. Ei au observat că suplimentele nutritive îi pot ajute pe amicii patrupezi să rămână sănătoși mai mult timp. Adică să-și mențină și la bătrânețe o minte sănătoasă, simțuri ascuțite și o mobilitate cât mai bună.

Dr. Natasha Olby: „Știm că putem cuantifica multe dintre aceste schimbări într-o modalitate sigură. Am vrut să ne asigurăm că niciun câine nu are de suferit, dar am observat că mulți chiar se bucură și este un lucru bun pentru ei.”

70 de câini au luat parte la acest studiu. Unii au primit suplimente de vitamine și alte substanțe nutritive, alții au primit un placebo. Veterinarii au văzut o îmbunătățire clară a stării de sănătate în cazul unora dintre participanți.

Dr. Natasha Olby: „Așteptarea este grea, mai ales când vedem efecte majore. Ne întrebăm mereu dacă este vorba de un câine căruia i s-au administrat tratament placebo sau cel real? Este foarte interesant și toți proprietarii câinilor abia așteaptă să afle și ei.”

„Nu doar că este un lucru bun pentru câini, este extraordinar și pentru oameni. Dacă îi putem avea pe micuții ăștia cât mai mult timp lângă noi, este minunat” spune stăpânul unui patruped.

Rezultatele finale ale studiului vor fi publicate în decembrie.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-08-2023 09:04