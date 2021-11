STUDIU. Ce preferințe culinare au românii care caută gustul copilăriei

Un nou studiu printre preferințele culinare ale românilor ne arată că aceștia au îmbrățișat bucătăriile internaționale, dar caută și gustul de acasă în meniurile restaurantelor de unde își comandă.

Peste 1.000 de restaurante din țară s-au alăturat inițiativei tazz de a integra gustul de acasă în rețetele lor. tazz lansează în premieră în România o nouă categorie de produse culinare, inspirate de gusturi locale și disponibile în exclusivitate în noua secțiune din aplicație, promovând astfel noua bucătărie românească.

Studiul, realizat în parteneriat cu D&D Research pe un eșantion de peste 1600 de persoane, a pornit din dorința de a defini gustul de acasă, dar și influențele culinare în obiceiurile de consum ale românilor. Rezultatele arată că, pe de-o parte, 81% din români asociază ingrediente specifice cu gustul copilăriei, ceea ce sugerează că relația lor cu mâncarea se bazează pe un adaos nutrițional, dar și emoțional. Pe de altă parte, 1 din 3 români comandă la restaurant burgeri, pizza și paste, arătând interesul sporit pentru preparatele internaționale.

”Înarmați cu know-how local, dar și cu poftă de inovație, am pornit la drum cu un studiu de piață pentru a analiza obiceiurile de consum ale românilor. Am stat de vorbă și cu restaurantele partenere din țară, unde chefii au început deja să readucă la viață ingredientele locale. Cu toate datele pe masă, am lansat în premieră în România, printr-un parteneriat cu peste 1000 de restaurante din portofoliu, o nouă categorie de produse -„Gusturi locale, preparate legendare”, prin care am adus gusturile locale în rețetele celor mai iubite preparate internaționale. Împreună, dăm astfel spațiu de dezvoltare noii bucătării românești, iar gustul de acasă devine ingredientul secret al experiențelor locale, livrate doar de tazz”, declară Alin Șerban, CEO tazz.

În materie de gusturi de acasă preferate de români, studiul evidențiază un mix de preparate și ingrediente care aduc aminte instantaneu de copilărie. Rezultatele arată că, indiferent de categorie, scorțișoara este ingredientul cel mai asociat cu gustul copilăriei, și este urmată de lapte, brânzeturi, cartofi și fructe de grădină.

La capitolul deserturi, plăcinta cu mere sau brânză reprezintă gustul inconfundabil de copilărie (aleasă de 15.4% din români), alături de alte prăjituri (7%), clătite (5.6%) și gogoși (4.5%) sau gomboți. Nelipsite din preferințele românilor sunt și conservele pregătite în casă: în topul celor sărate, primele locuri sunt ocupate de castraveți murați în oțet sau saramură (17.1% dintre români), gogoșari murați (13.7%) și zacuscă (9.2%), în timp ce pe primele locuri în topul conservelor dulci se află gemurile (38.4%), dulceața (32%) și magiunul de prune (13.4%). În topul aperitivelor reci cu cel mai reprezentativ gust local se află cârnații (aleși de 18% dintre români), carnea afumată (13%) și salamul (11.5%), iar la capitolul brânzeturi, 25% dintre respondenți au ales telemeaua de vacă, în timp ce telemeaua de oaie și brânza de burduf ocupă fiecare câte 16% în topul preferințelor.

”A fost foarte interesant să descoperim modul în care preferințele alimentare ale românilor sunt influențate de trendurile internaționale, dar și de nostalgia culinară din diverse zone ale țării, evidențiată prin ingrediente reprezentative pentru gustul de acasă. Corelându-le cu mâncărurile preferate acum la restaurant, din studiu reiese interesul crescut al românilor atât pentru gusturi locale, cât și pentru bucătării internaționale.” adaugă Dan Petre, D&D Research.

”Gusturi locale, preparate legendare” - noua campanie tazz, dedicată noii bucătării românești

Gustul de acasă, conturat pe baza studiului, devine așadar busola unei noi categorii de produse lansate în premieră în România de tazz: ”Gusturi locale, preparate legendare” - o colecție de peste 2000 de noi preparate, bazate pe cele mai populare produse internaționale, reinventate de chefi cu ingrediente locale, exclusiv pentru tazz.

Printre preparatele pe care românii le vor putea comanda pe tazz se numără Bruschette cu zacuscă si brânză de burduf, Burger cu cârnați de oaie răsuciți, Shaorma cu pulpă de pui fragedă și ardei copți, Pizza cu hribi și brânză Horezu maturată sau quesadila cu branza maturata de Apuseni de la Torockoi. La capitolul deserturi, clienții tazz vor avea de ales dintre preparate precum Sorbetto de cătină românească ecologică, Cannoli cu urdã, nuci si vanilie sau Brownie vegan cu magiun românesc fiert în tuci.

Produsele sunt disponibile în aplicația tazz, în perioada 3 noiembrie – 15 decembrie 2021.

*****

Despre tazz

tazz by eMAG oferă acces rapid la noi experiențe culinare și nu numai. De la food ordering la orice produse necesare pentru casă, cu livrare rapidă, tazz este rezultatul parteneriatului încheiat în toamna lui 2019 cu eMAG, care a intrat în acționariatul companiei EuCeMananc cu obiectivul de a accelera dezvoltarea business-ului. În acest moment, tazz este cea mai descărcată aplicație de către români din categoria „Food & Drink”. Serviciile oferite de tazz sunt disponibile atât prin aplicațiile Android și iOS, cât și online pe www.tazz.ro.