Stațiunile balneo din România își așteaptă turiștii de Crăciun și Revelion. Prețurile sunt mai mici față de anul trecut

La Felix, de exemplu, pe lângă accesul nelimitat la piscine, turiștii sunt invitați și la pomana porcului.

Pe lângă deja obișnuitele băi termale, clase de zumba în piscină și petreceri cu spumă, Baile Felix îi așteaptă pe turiști cu mese bogate. Lângă spa, musafirii sunt poftiți să guste șorici proaspăt pârlit.

Turist: „Mai ales cei care sunt din zonele de pe la orașe, de la blocuri, care n-au posibilitatea să taie porc, e o tradiție și oamenii vin cu plăcere”.

Turist: „În fiecare an vin aici. Mi-a plăcut foarte mult, în primul rând atmosfera. Apa termală, prânzurile, cu porcul la proțap”.

Turist: „În mod deosebit apa caldă, pălinca de Bihor, grătarul și, sigur, o bună dispoziție”.

Chef Cătălin Buz: „O să avem mai multe preparate românești cum ar fi pastrama de porc, de oaie, de vită, cârnați, tobă, jumeri, caldaboși de porc și diferite grătare din porc”.

Prețurile la Felix sunt mai mici față de anul trecut

La Felix sunt ocupate toate camerele de 1 decembrie și de Crăciun. Asta pentru că prețurile sunt, culmea, mai mici cu 10-15 procente decât în mod obișnuit. Cei care și-au făcut rezervări pentru 3, 4 și 5 nopți, au dat 90 de euro pe noapte și nu 110 ca până acum.

Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear: „În data de 1 decembrie, vom avea o masă festivă, pomana porcului. Am avut o cerere foarte mare, noi am valorificat locurile încă din luna septembrie. Cred că puteam dubla capacitatea hotelului, la câte cereri am avut”.

Și stațiunea Sovata se bucură de oaspeți în sezonul rece.

Csiki Istvan, ghid turistic: „Prețurile încep de la 150 de lei și ating pragul de 800 de lei la hoteluri de patru stele. Foarte multe unități s-au pregătit cu pachete turistice, mai ales putem să vorbim de pachete de wellness. Tratamentul de Sovata se bazează pe trei factori: nămol, apă sărată și aerul foarte curat din jurul Lacului Ursu”.

Molnar Gabriela, reprezentantul unui hotel: „Turiștii au acest gratuit la piscine, saune sau la sala de fitness. Gradul de ocupare este de 100%”.

Turist: „Venim de 12 ani la Sovata. Apele curative, curățenie, timpul frumos”.

La Sovata, rezervările pentru Crăciun și Revelion sunt făcute în proporție de 90%. Înainte de sărbători, își va deschide porțile și un nou centru balneo în Borsec, județul Harghita.

Dată publicare: 19-11-2022 19:35