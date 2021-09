Spectacol pe cer în Mureș, la Parada Baloanelor. ”Ești în palma zeilor”

Spectacol pe cer într-o comună din Mureș, unde baloane cu aer cald au zburat peste păduri și văi.

Evenimentul, deja o tradiție, a fost organizat anul acesta cu restricții, din cauza pandemiei. Chiar și așa, platoul de unde au decolat baloanele colorate a fost "invadat" de turiști și localnici.

Baloanele viu colorate au făcut senzație la Câmpul Cetății, în județul Mureș.

”Am mai fost încă trei ediții, nu am zburat nicioadată. E prima oară când ne încumetăm să zburăm toți trei în același balon și e frumos. Mai mult fetele și-au dorit. Adrenalina este cel mai importantă. Cred”.

”De mulți ani îmi doresc să zbor și anul asta am reușit” .

Deși pandemia și-a pus amprenta pe festival, piloți au venit din toată țara, dar și de peste hotare.

Gyula Judar, pilot Ungaria: ”Când vezi în jurul tău peisajul, e o frumusețe pe care nu o poți descrie. Aceste senzații trebuie încercate. A fost fantastic și zborul de dimineață, a intrat ceața sub noi. Niciodată nu există două zboruri asemănătoare, când vezi că se ridică ceața, iese soarele, zbori odată cu vântul, e un sentiment fantastic”.

Lorincz Miklos, organizator: ”Echipele vin anul acesta din Ungaria și România, nu sunt atât de mulți, în total sunt nouă echipe, organizăm în Câmpul Cetății din cauza condițiilor meteo, dar și al imaginilor ce se pot vedea, oricine e pasager”.

Cât costă acest hobby

Acest loc din Mureș este unul special. Are peisaje de poveste cu munți, văi, dealuri și platouri spectaculoase.

Chiriac, pilot: ”Orice zonă de tipul acesta aduce o meteorologie specifică, e challenging, dar e o provocare frumoasă. E hobby, dar poate să fie în egală măsură și ocupație profesională din care unii pot câștiga bani. E costisitoare, dar altminteri e foarte faină. Nu ai același control în balon, ești cumva mai la mână, în palma zeilor cum ar spune cineva”.

Zborul cu balonul a început să fie de interes și pentru români. Tinerii mai ales investesc în echipamente, pentru ca mai apoi să își câștige traiul cu acest hobby. Este și cazul acestui pilot, care a zburat cu balonul cu aer cald acum 3 ani, iar în scurt timp și-a deschis propria afacere.

Kovacs Gyula, pilot: ”După un an am luat licență de pilotaj, de doi ani zburăm cu balonul nostrum. Noi am făcut un proiect start-up, în afară de proiect încă 30.000 de euro, încă 40.000 fonduri, deci 70.000 de euro investiție”.

Spre deosebire de anul trecut, anul acesta au putut zbura doar cei înscriși pe liste, iar taxa de participare a fost de 690 de lei. Parada Baloanelor se află la cea de-a 15-a ediție.