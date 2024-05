Spaniolii comemorează de 87 de ani doi legionari români. Autoritățile nu reușesc să dărâme monumentul ridicat în onoarea lor

Spaniolii de extremă dreaptă au comemorat 87 de ani de la moartea legionarilor români Ionel Moța și Vasile Marin, morți în Războiul Civil, de partea generalului Franco, scrie Press Hub.

Ceremonia a avut loc la impresionantul monument ridicat la Majadahonda în onoarea legionarilor români, pe care statul spaniol nu reușește să-l dărâme, din motive legislative.

Șefii legionari români Moța și Marin s-au înrolat de bună voie de partea generalului Franco în Războiul Civil Spaniol și au murit pe 13 ianuarie 1937, după explozia unui obuz care i-a lovit în tranșee.

Chiar dacă lupta la care au participat nu a fost una decisivă în evoluția războiului civil, o parte din extrema dreaptă spaniolă îi comemorează în fiecare an pe cei doi legionari români. Motivul îl reprezintă monumentul impresionant ridicat în memoria celor doi români la Majadahonda, unde extremiștii se adună an de an.

Statul spaniol nu poate dărâma monumentul legionar

Interesant este și faptul că statul spaniol nu reușește să dărâme monumentul legionarilor români, chiar dacă a încercat asta prin toate pârghiile juridice și legale de care dispune. Și asta pentru că monumentul este ridicat pe un teren privat ajuns în proprietatea legionarilor români.

Din cauza faptului că monumentul se află pe o proprietate privată, parțial primită, parțial cumpărată de legionarii români direct de la proprietarii spanioli ai terenului.

