Soluția găsită de un fermier care nu găsea zilieri care să-i culeagă cireșele. Campionat de cules, în Mureș, cu bonusuri

Cireșele românești riscă să rămână în livezi în acest sezon. Și asta pentru că nu are cine să le culeagă.

Zilierii lipsesc cu desăvârşire, așa că proprietarii au apelat la gurmanzi, pe care îi invită să se înfrupte pe săturate din fructele dulci crescute fără chimicale.

Oamenii care ajung în această livadă veche de aproape 50 de ani, de pe dealurile Uila din județul Mureș, sunt invitați să mănânce câte cireșe poftesc și chiar să culeagă fructele și pentru cei de acasă. Proprietarul a apelat la această soluție pentru nu sunt zilieri pe care să îi angajeze și ar risca să rămână cu cireșele în pomi.

Emil Tămășan, fermier: „Este o plantație de prin anii '76-'77. Sunt niște soiuri foarte valoroase pe care în zilele de astăzi foarte puțini pepinieriști se încumetă să le înmulțească. Criza forței de muncă este una foarte, foarte mare, și am zis să oferim plăcere doritorilor să vină în cireș.”

Aventura costă simbolic, zece lei, iar culesul fructelor este un bun prilej pentru distracție, în familie. Cei mai mulți dintre pofticioși au vizitat pentru prima dată o livadă.

Tânără: „Super fain să venim aici să culegem, mi se pare fain să putem să venim la aer curat și să ne bucurăm de cireșe foarte multe. Nu am mai fost într-o livadă de cireș, e prima dată, am putut să culegem și fără să ne cățărăm, dar am preferat și să ne cățărăm să ajungem la cireșele care erau mai coapte.”

Tânăr: „Sunt foarte bune și dulci, chiar am cumpărat mai multe și pentru cei e acasă. De dragul experienței ne-am urcat și în cireș, pentru a culege de cât mai de sus”.

Bărbat: „Sunt mai multe soiuri pe aici. Nici nu am știut că sunt atâtea soiuri de cireșe, ne-am adus aminte din copilărie”

Cireșele care nu pot fi culese de vizitatori vor fi transformate în dulcețuri și siropuri.