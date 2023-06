Solstițiul de vară, ziua când sărbătorim Soarele. Obiceiuri și tradiții în cea mai lungă zi din an

Solstițiul de vară marchează începutul verii. În emisfera nordică, solstițiul de vară are loc pe 21 iunie; la sud de ecuator, acesta are loc în decembrie. Este cea mai lungă zi din an și, odată cu ea, au loc fel de fel de obiceiuri.