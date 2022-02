Șoarece surprins la raionul de patiserie a unui supermarket din Buzău. Magazinul a fost amendat cu 10.000 de lei

Shutterstock

Reprezentanţii DSVSA Buzău au amendat un supermarket din judeţul Buzău după ce un elev de liceu a filmat, joi dimineaţă, un şoarece în apropierea raionului de patiserie şi a postat imaginea pe o reţea socială.

Totul s-a petrecut în zori zilei, la ora 7.00 când un tânăr, împreună cu alţi colegi, au mers să îşi cumpere de mâncare aşa cum fac în fiecare dimineaţă, în incinta unui supermarket din Pătârlagele.

Elevul a văzut în partea stângă a raionului un şoarece pitit sub un carton, pe care l-a filmat şi a postat ulterior imaginile pe Facebook.

„Am intrat să ne luăm mâncare şi am văzut acel şoarece pe care l-am filmat. Nu am anunţat pe altcineva pentru că nu cred că ne-ar fi luat în seamă având în vedere că suntem elevi. Am încărcat apoi imaginile pe o reţea de socializare şi am făcut o sesizare online pe site-ul ANPC”, a declarat elevul care a filmat scena din supermarket.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSVSA Buzău, Iulian Moca, în urma vizionării imaginilor inspectorii sanitari s-au autosesizat şi au declanşat un control la unitatea unde au fost filmate imaginile.

„Au fost efectuate verificări la nivelul unităţii şi a fost aplicată şi o sancţiune de 10.000 de lei pentru nerespectarea frecvenţei operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare. De asemenea, unitatea va fi monitorizată pentru a se vedea dacă se respectă procedurile de păstrare a igienei”, a declara Iulian Moca purtător de cuvânt al D.S.V.S.A. Buzău