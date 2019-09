Și-a împușcat fratele mai mic după ce a găsit o armă în casă. Ce făcea mama lor în acest timp

Potrivit autorităților, fratele de cinci ani a găsit arma în casă, în timp ce mama lor dormea și l-a împușcat pe Truth, informează Mirror.

Imediat după incident, Truth a fost dus de urgență la spital, însă a fost declarat mort o oră mai târziu.

Poliția a declarat că deocamdată părinții celor doi copii nu au fost găsiți vinovați.

„Deocamdată nu sunt acuzații. Este o situație foarte neplăcută”, a declarat un purtător de cuvânt al autorităților.

