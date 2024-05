Sfaturi pentru cei care vor să își facă un tatuaj. Procedura este riscantă dacă nu este făcută de profesioniști

Au venit în orașul transilvănean și doi dintre cei mai tatuați pământeni. Sunt atât de pasionați, încât și-au împodobit și fețele cu desene. Însă, vă atenționăm că arta lor poate fi cu greu înțeleasă.

Joe Smith și prietena sa, Nes, vin din Statele Unite și se numără printre cei mai tatuați pământeni. Tânăra spune că a rămas cu mai puțin de un procent din suprafața corpului neatinsă de cerneală.

Nes: „Pentru mine, tatuajele sunt o formă de artă și totodată o formă de meditație. Este o călătorie continuă. Chiar dacă tot corpul meu este tatuat, e departe de finalizare.”



Procedura este una riscantă, dacă nu este făcută de profesioniști. În ultimii ani și artiștii români s-au perfecționat, iar acum fac adevărate minuni cu acul și cerneala. Cine își dorește un tatuaj, poate primi sfaturi utile înainte să aleagă modelul.

Cristian, artist: „Nu sunt adeptul copierii unor tatuaje, ai văzut un tatuaj pe cineva, vrei să ți-l faci, ai impresia că va arăta la fel. Atunci când faci un tatuaj trebuie cântărit foarte bine."

Andrei, artist: „E foarte important să aibă o idee și mai departe să nu aibă nimic, adică să ne lase pe noi prin viziunea noastră să-i transpunem ideea într-un model."

Gabriel, artist: „Tatuajul de regulă se vindecă cam în două săptămâni. Mai este încă o perioadă mai lungă de câteva luni în care trebuie ferit de soare, soarele este cel mai mare dușman al tatuajului."

Andrei, artist: „De când am devenit tată, acum sunt mai mult axat pe ceea ce mă reprezintă mai mult. Iar aceștia sunt cei doi copii ai mei, Horea și cu Sara."

Sursele de inspirație sunt însă nelimitate.

Artist: „Eu sunt destul de mare fan Stephen King, am citit cărțile lui și de acolo șoarecele și becul. Din cartea Culoarul Morții sau Green Miles și am zis ok, vreau un șoarece și un bec.”

Artist: „Trebuie să ne apreciem valorile, nu?! Și să nu le uităm. Din punctul meu de vedere e un personaj care a influențat istoria României, dar mai urmează încă trei personaje: Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și Decebal."



Alți vizitatori cântăresc oferta și caută la fața locului modelul potrivit.

Turist: „Aș vrea să strâng niște idei, inspirație, pentru că nu știu ce aș vrea să fac.”

Turistă: „Poate o să-mi fac primul tatuaj aici, în România. Mă gândesc la unul inspirat de România, un urs, poate...”

Ovidiu Popârțan, organizator eveniment: „Sunt foarte mulți care profită de ocazia asta. Au proiecte pe care și le doresc de foarte mult timp și păstrează legătura cu artiștii. Pe partea de acceptare sau de stigmat am ieșit de foarte mult timp din zona asta."

Amelia, artist tatuator: „În ultimii ani am experimentat ceva nou ca tatuatori, pentru că a fost pandemia, iar oamenii au mai încetinit ritmul. Și-au dat seama că trăim doar o dată."

