Secretul neașteptat al celei mai mari cascade din China, făcut public. De unde curge, de fapt, apa. VIDEO

Este vorba despre cascada Yuntai din Yuntai Mountain Park, atracție turistică importantă din provincia Henan, conform DailyStar.

Un drumeț a postat pe rețelele sociale un videoclip în care prezintă de unde curge, de fapt, o parte din apa cascadei. Reprezentanții parcului au susținut mereu că este o cascadă naturală. Însă în imagini se vede cum o conductă alimentează cascada de 314 metri.

The source of Asia's highest #waterfall is a water pipe????? In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the "highest waterfall in Asia," the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

