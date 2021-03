Se înmulțesc atacurile urșilor aflați în căutare de hrană. Ce au pățit mai mulți oameni din Buzău

Se înmulțesc atacurile urșilor aflați în căutare de hrană. Dacă miercuri o ursoaică și doi pui au făcut prăpăd la o stână din Bistrița-Năsăud, în zona de munte a județului Buzău oamenii sunt îngroziți de zile bune de sălbăticiuni.

Animalele intră fără frică în gospodării și omoară porci și păsări. Ba chiar își fac apariția în plină zi pe străzi.

Localnicii se văd neputincioși și au cerut ajutorul autorităților.

Oamenii din comuna Bisoca spun că sunt terorizaţi. Atacurile s-au dat pe o rază de zeci de kilometri şi deocamdată nu se ştie dacă este vorba despre un urs ori despre mai mulţi.

Localnică: "Aici a atacat ursul. În momentul când am ieşit afară la 11 noaptea, a rupt aici gardul".

Localnic: "În ultimele două, trei zile au început să apară pe aici prin sat, au fost la o femeie acolo şi au atacat coteţul porcilor, aici la o vecină la fel, noroc că au ieşit şi i-au izgonit".

O bătrână a rămas fără unul dintre porcii din bătătură.

Bătrână: "Am venit dimineaţă la vacă şi am auzit purcelul ăla rămas în coteţ acolo, am văzut gardul rupt, m-am speriat, acolo iar rupt, l-am reparat eu că ieşea purceluşa afară, că am avut doi, porcul l-a luat şi purceaua a rămas".

Localnicii spun că se tem să mai iasă din casă şi le este frică să îşi lase copiii la şcoală. Ursul a început să îşi facă apariţia atât noaptea, cât şi ziua. În plus, nu se sperie de zgomotul făcut de gospodari ca să-l alunge.

Localnic: "Copiii nu se pot duce la şcoală de frica de animalele sălbatice".

Primarul comunei a anunţat autorităţile judeţene, dar până acum nu a primit un răspuns.

Florin Stemate, primar Bisoca: "Ei s-au înmulţit foarte mult, nu mai au hrană, nu îi hrăneşte nimeni şi ar trebui să fie colectaţi."

În situaţii asemănătoare, sălbăticiunile au fost mutate pentru a fi cât mai departe de aşezările umane. Urşii sunt animale protejate prin lege şi nu pot fi ucişi fără un ordin al ministrului Mediului.