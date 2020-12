Scrisoarea unei fetițe către Moș Crăciun a devenit virală. Ce i-a cerut

O femeie din Marea Britanie a postat pe rețelele de socializare scrisoarea fiicei sale adresată lui Moș Crăciun.

„Dragă Moș Crăciun, tot ce aș vrea de Crăciun este ca lumea să revină la normal! Nu știu dacă poți face asta, dar dacă nu poți face asta, este în regulă. Nu mă deranjează dacă nu am nimic, am totul, ei bine, am tot ce am nevoie. Mulțumesc”, a scris cea mică, potrivit The Sun.

Girl writes heartbreaking letter to Santa asking for NO presents - and it’s left people in tearshttps://t.co/ildQOV6Uqe — The Sun (@TheSun) December 26, 2020

Postarea a devenit de atunci virală, primind peste 15.000 de aprecieri și sute de comentarii de sprijin din partea mai multor persoane.

„Mi-aș dori ca Moș Crăciun să-i poată îndeplini visul”, a mai spus mama ei, după ce a descoperit scrisoarea.