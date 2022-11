Scriitoarea Julie Powell a murit la vârsta de 49 de ani. Care a fost cauza decesului

Autoarea cărții „Julie & Julia: My Year of Cooking Dangerously” a murit din cauza unui stop cardiac, potrivit soțului ei, Eric Powell, informează publicația The New York Times, citată de CNN.

Julie Powell s-a născut în Austin, Texas. Înainte de a deveni o scriitoare de succes, Julie Powell a lucrat în serviciul administrativ al Primăriei din New York.

Cartea acesteia, „Julie & Julia: My Year of Cooking Dangerously”, a apărut și în România, sub numele „Julie și Julia – 365 de zile, 524 de reţete, o micuţă bucătărie de apartament — sau despre cum şi-a riscat o fată căsnicia, slujba şi sănătatea mintală pentru a deprinde arta vieții”.

