Școala de Iarnă GPeC 23-27 februarie: Cursuri intensive de E-Commerce & Digital Marketing

Școala de Iarnă GPeC – singura serie de Cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing din România – se va desfășura exlusiv online pe Zoom.

Aceasta va avea loc în perioada 23-27 februarie și se adresează tuturor celor interesați de creșterea vânzărilor în cadrul magazinelor online pe care le reprezintă, precum și antreprenorilor E-Commerce aflați la început de drum și a celor care activează în Marketing Online.

Timp de 5 zile, Școala de Iarnă GPeC le aduce participanților un total de 15 sesiuni de curs și dezbateri pline de exemple practice despre cum să ai un magazin online de succes, trainerii fiind unii dintre cei mai buni specialiști din domeniu. Nivelul tuturor cursurilor este Începător / Intermediar, iar înscrierile se fac online pe website-ul GPeC până pe 18 februarie 2022.

Taxa de participare este de doar 299 EUR + TVA/persoană pentru cei care se înscriu până pe 4 februarie, ora 23:59, beneficiind de Oferta Super Early Bird. Ulterior, prețul crește la 349 EUR + TVA.

Cursurile și trainerii Școlii de Iarnă GPeC

Subiectele abordate în cadrul cursurilor sunt de maxim interes pentru orice magazin online interesat de creșterea vânzărilor, precum și pentru antreprenorii în e-commerce la nivel de start-up și a celor care activează în Digital Marketing:

- User Experience & Creșterea Ratei de Conversie – Andrei Radu, CEO & Founder GPeC

- SEO pentru E-Commerce – Horia Neagu, Founder Napoleon Digital

- How To Customer Support Like A Superbrand – Roxana Hurducaș, Consultant Marketing

- Product Performance în Google Shopping – Cătălin Macovei, Co-Founder MOLOSO

- Google Analytics pentru E-Commerce – Eugen Potlog, Founder UX Studio

- Social Media în E-Commerce – Alexandru Negrea, Founder Social Smarts

- Primele 3 luni în campaniile de SEO – Mihai Vînătoru, Managing Partner DWF

- Vânzarea în eMAG Marketplace – Oana Antohe, Seller Growth Director eMAG Marketplace

- Strategia de Marketing Multichannel – Cosmin Dărăban, CEO Gomag

- Google & Facebook Ads – Raluca Radu, Founder MTH Digital

- Noutăți legislative în E-Commerce 2022 – Bogdan Manolea, Co-Founder TRUSTED.ro

Zilele de cursuri din cadrul Școlii de Iarnă GPeC se încheie cu o sesiune de dezbatere deschisă pe subiecte de actualitate și trend-uri în E-Commerce și Marketing Online, alături de invitați speciali:

- Creșterea și motivarea echipei – Cristi Movilă, General Manager VTEX Eastern Europe

- Logistică și Curierat – Cornel Morcov (Chief Commercial Officer FAN Courier), Mircea Stan (CEO & Founder Postis), Cătălin Maftei (Founder C Solution)

- Case Studies Magazine online de Succes – Laura Țeposu (CEO & Co-Founder Libris), Daniel Crăciun (CEO & Founder Lensa).



Școala de Iarnă GPeC în câteva cuvinte

Școala de Iarnă GPeC reprezintă mixul perfect dintre Learning și Networking & Distracție, pentru că pe lângă cursurile și dezbaterile intensive, serile sunt dedicate jocurilor de Team Building Online și glumelor spumoase într-o atmosferă informală, la un pahar cu vin, alături de comunitatea oamenilor de Digital.

Iată, pe scurt, ce se întâmplă la Școala de Iarnă GPeC 23-27 februarie:

- Cunoașterea colegilor de curs într-o sesiune de Ice Breaking Online în seara zilei de 23 februarie;

- 6 ore de cursuri și dezbateri în fiecare din zilele de 24-25-26-27 februarie = 24 de ore de conținut intensiv de E-Commerce și Digital Marketing - totul axat pe tips & tricks de la unii dintre cei mai buni experți din domeniu;

- Situații concrete și exemple practice de business pentru aplicarea cunoștințelor dobândite la cursuri;

- Serile sunt rezervate discuțiilor libere și dezbaterilor cu invitați speciali care împărtășesc experiențele lor într-un cadru informal, la un pahar cu vin, dar și jocurilor de team-building și distracției exclusiv online;

- 5 zile de informație practică pentru a avea un magazin online de succes, dar și networking, multe zâmbete și relaxare din fotoliul de acasă în mijlocul Comunității GPeC.

Înscrieri cu preț redus până pe 4 februarie



Înscrierile sunt în desfășurare, iar până pe 4 februarie, ora 23:59, este valabilă Oferta Super Early Bird cu cel mai mic preț, respectiv 299 EUR + TVA / persoană. Ulterior, prețul crește la 349 EUR + TVA.

Școala de Iarnă GPeC se va desfășura exclusiv online, pe Zoom, în perioada 23-27 februarie 2022.

Detaliile suplimentare și formularul de înscriere online pot fi accesate în secțiunea dedicată de pe website-ul GPeC aici: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/

GPeC 2022 este un eveniment powered by FAN Courier

Gold Partner: VTEX

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Cora, Debonaire, DWF, EasySales, Gomag, GTS, Innoship, MOLOSO, MTH Digital, Plăți.Online, Postis, Poșta Panduri.

Despre GPeC

GPeC este considerată, de 17 ani, cea mai importantă serie de evenimente de E-Commerce și Marketing Online din România și cea mai mare comunitate de specialiști din domeniu. Pe parcursul fiecărui an, sub egida GPeC au loc numeroase evenimente menite să contribuie la dezvoltarea sectorului E-Commerce & Digital Marketing românesc:

- Competiția Magazinelor Online GPeC – singurul instrument din România dedicat optimizării magazinelor online în vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor și a creșterii ratei de conversie

- Școala GPeC – seria de Cursuri Intensive de E-Commerce & Digital Marketing desfășurată în lunile februarie și august ale fiecărui an

- GPeC SUMMIT – cele mai importante evenimente de E-Commerce și Marketing Online din România (două ediții în fiecare an în lunile Mai și Noiembrie, peste 1.000 de participanți/ediție, speakeri români și internaționali legendari)

-Gala Premiilor eCommerce – Festivitatea de Decernare a Premiilor în Comerțul Online Românesc

-Cursurile GPeC & DallesGo – cursuri after work de E-Commerce și Marketing Online (organizate pe tot parcursul anului).