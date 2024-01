Scene șocante la metrou. Bătaie cu pumni și picioare, un bărbat a fost târât afară din tren. VIDEO

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, când patru bărbați au început să se lovească cu pumnii în timp ce trenul staționa.

În timpul filmării cu telefonul mobil, se vede cum un bărbat din interiorul trenului este târât pe podeaua peronului de alți trei.

Ei încep apoi să îl lovească cu pumnii și picioarele pe bărbatul care era la pământ, înainte ca acesta să încerce să se întoarcă în tren.

Bărbatul se ridică și ajunge din nou în tren, dar încăierarea continuă până când un membru al personalului Transport for London (TfL) îi separă.

Pe fundal se aude cum bărbații își adresează reciproc o serie de insulte josnice, în timp ce ceilalți călători le cer să se oprească.

Videoclipul cu bătaia a ajuns viral după ce a fost postat pe rețelele de socializare. O persoană a comentat: „Nu îmi lipsește metroul nici măcar un pic".

Last night on the London underground.. pic.twitter.com/Xfv7PgM9SZ