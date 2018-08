Șarpe boa, descoperit sub capota unei mașini. Cum a fost îndepărtat

Pro TV

Un şarpe boa, lung de un metru, şi-a găsit adăpost sub capota unei maşini, în Statele Unite.

Somnul liniştit i-a fost întrerupt însă de proprietar, căruia îi place să-şi inspecteze autoturismul în detaliu, la final de săptămână.

Aflat în încurcătură, bărbatul a fost ajutat de polițiști.

Joe Reed a avut parte de o sperietură soră cu moartea când a mers să îşi verifice maşina, aşa cum obişnuieşte să facă săptămânal. A ridicat capota şi a văzut că pe motor stătea un şarpe imens.

Joe Reed, proprietarul mașinii: "Am crezut că dormea, fiindcă nu s-a mişcat deloc când am ridicat capota. Era să fac infarct."

Omul şi-a revenit rapid din şoc şi a sunat la poliţie pentru a cere ajutor.

John Bonney, polițist: "Am primit un telefon de la cineva care a găsit un şarpe sub capotă. Eu am refuzat să merg, dar l-au ajutat alţi colegi de-ai mei."

Doi poliţişti familiarizaţi cu situaţiile în care eroul principal al poveştii este un şarpe au ajuns la faţa locului. Şi au găsit rapid o soluţie ca să îndepărteze intrusul.

Joe Reed: "Eu şi unul dintre poliţişti l-am luat de pe motor, fiindcă voia să se ascundă dedesubt. Am luat un băţ mai gros şi poliţistul l-a prins de cap. Eu l-am ridicat cu băţul şi un alt poliţist a venit cu un baston. Apoi l-am pus într-un coş de gunoi."

Şarpele de aproape un metru lungime a ajuns la un adăpost pentru animale, unde a fost supus unui control medical şi, potrivit veterinarului, este sănătos tun şi bine hrănit. Şi, cel mai probabil, a fost ţinut drept animal de companie de cineva.

John Bonney, polițist: "O să rămână la adăpost zece zile. Dacă nimeni nu-l revendică, îl păstrează ei."

