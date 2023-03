Șapte oameni au ajuns la spital, după o aterizare de urgență din cauza unor turbulențe

Zborul 469 Lufthansa, care zboară de obicei între Austin și Frankfurt, a aterizat neprogramat pe Aeroportul Internațional Washington Dulles miercuri seara, conform Metro.

La aproximativ 90 de minute după decolare din Austin, avionul a experimentat „turbulențe scurte, dar severe”, potrivit unui purtător de cuvânt al Lufthansa.

Conform FlightAware, avionul a pierdut brusc altitudine.

În urma turbulențelor, alimentele și băuturile ar fi căzut. Potrivit unui păsager, semnalul cu „purtați centura de siguranță” nu era aprins, iar în consecință cei care au fost răniți nu purtau centura.

My wife was on that flight she sent this pic This is what the inside looked like food everywhere, people who didn't have the seat belts fastened got hurt mostly cause it came as surprise without seat belt sign on and lighting hit the plane badly went 1k ft down & up pilot said pic.twitter.com/NJi2JC6shk