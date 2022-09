Salma Hayek împlinește 56 de ani pe 2 septembrie 2022. Lucruri mai puțin știute despre actrița mexicană. GALERIE FOTO

Salma Hayek a debutat în cinematografie în Mexic în telenovela ”Teresa” (1989-1991). Ulterior a continuat cu rolul în drama romantică ”Callejon de los Milagros” (1995), pentru care a primit o nominalizare la Ariel Award.

Salma Hayek a ajuns și la Hollywood și a jucat în filme precum „Desperados”, alături de Antonio Banderas (1995), „Din amurg până în zori” (1996), „Wild Wild West”(1999) și „Dogma” (1999).

Cine e Salma Hayek

Salma Valgarma Hayek Jimenez-Pinault s-a născut în Mexic pe 2 septembrie 1966 într-o familie înstărită. Mama sa, Diana Jimenez, este cântăreață cunoscută de operă, iar tatăl său, Sami Hayek Dominguez este director executiv al unei companii petroliere.

Rolul din telenovela „Teresa” i-a adus actriței un succes enorm la care nici nu se gândea. Telenovela a avut încasări de 1 milion de dolari.

Însă Salma a atins apogeul carierei odată cu rolul din filmul Frida, pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal.

De asemenea, tot pentru rolul din filmul „Frida”, Salma a câștigat Premiul Globul de Aur și Premiul Screen Actors Guild

În 1996 si 2003 a fost considerată de revista People una dintre cele mai frumoase 50 de femei din lume.

În anii următori, Hayek și-a concentrat atenția pentru a primi roluri în filme de acțiune. Astfel, în 2003, Salma a jucat în „Once Upon a Time in Mexico”, în 2005 a jucat în „After the Sunset” (2004) și în 2006 în „Bandidas”.

Salma a obținut un succes imens pentru rolurile din ”Grown Ups” (2010), ”Grown Ups 2” (2013) and ”The Hitman's Bodyguard” (2017).

Viața personală a lui Salma Hayek

Pe 9 martie 2007, Hayek a confirmat relația cu miliardarul francez și CEO-ul Kering François-Henri Pinault, precum și faptul că este însărcinată.

Salma a născut o fetiță pe 21 septembrie 2007, la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles

Salma Hayek și Kering François-Henri Pinault s-au căsătorit pe 14 februarie 2009 la Paris, iar pe 25 aprilie 2019 și-au reînnoit jurămintele la Veneția

Lucruri mai puțin știute despre Salma Hayek

1. Pe când era mică, Salma și-a dorit să fie gimnastă. Salma îl ruga pe tatăl ei să o ducă vara să se antreneze la sală de sport din Mexic.

În două luni, Salma a devenit foarte bună și a fost recrutată ca gimnastă, însă tatăl ei nu a fost de acord cu ideea ca ea fie departe de casă, așa că i-a zis să renunțe la pasiunea ei.

2. Hayek a fost exmatriculată de la o școală internat catolică din New Orleans la vârsta de 12 ani din cauza farselor pe care le făcea.

3. Salma a fost diagnosticată cu dislexie și cu ADHD

4. Salma deține o bufniță și aproape că și-a transformat casa într-un adăpost pentru animale.

5. Salma Hayek este o feministă și își dedică o mare parte din timp acțiunilor care urmăresc să pună capăt violenței împotriva femeilor.

De asemenea, ea se află în Consiliul de administrație al unei organizații non-profit numită V-Day.

