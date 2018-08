S-a descoperit azilul în care a fost internat Van Gogh când a vrut să se sinucida. FOTO

A fost o perioadă de angoasă, dar care a condus la o creație extraordinară pentru Van Gogh, în care a pictat unele dintre cele mai iubite lucrări ale sale, acum în colecții muzeale din întreaga lume - multe bazându-se pe scurte plimbări petrecute în grădinile azilului în care a încercat să se otrăvească cu propriile vopseluri.

Jurnalistul Martin Bailey, unul dintre cei mai buni biografi ai lui Vincent Van Gogh, a descoperit azilul în care pictorul a fost internat în 1889, identificându-i numele în registrul de internare de la Saint-Paul de Mausole, un mic azil la periferia Saint-Rémy-de-Provence. Șederea a fost plătită de fratele său Theo, scrie The Guardian.

#VanGogh 's 'terrifying environment' of #French #asylum revealed. New book describes harrowing period in which he produced most beloved works https://t.co/AJRsOfH1Rs pic.twitter.com/C0OQBGWay6

Artistul a fost internat de fratele său, după ce s-a mutilat, tăindu-și urechea pe care a oferit-o, înfășurată în hârtie, unei tinere dintr-un bordel local. Căderea nervoasă s-a datorat unui parteneriat profesional eșuat cu un alt artist, Paul Gauguin.

“Corridor in the Asylum”.- Vincent van Gogh, 1889.

Van Gogh a fost externat pe 16 mai 1890, la cererea sa, în ciuda dovezilor că încă se mai confrunta cu probleme psihice.

Today I visited the asylum in #StRémydeProvence where #VanGogh was treated for. mental illness -#StPauldeMausolé

He found solace painting the surrounding wheat fields which were visible his bedroom window. pic.twitter.com/yLNE7RI0zC