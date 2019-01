O rusoaică s-a filmat făcând baie -30 de grade Celsius. VIDEO

O rusoaică din Uray (centrul Rusiei) a ieșit din casă doar într-un costum de baie, deși afară totul era alb, iar termometrele arătau -30 de grade Celsius. Și nu s-a oprit aici. Tânăra s-a lăsat filmată în timp ce își turna o găleată de apă pe ea.

După ce a demonstrat că temperatura foarte scăzută nu o sperie și și-a dus provocarea la bun sfârșit, fata a zâmbit și și-a salutat urmăritorii.

In case you struggle to wake up, here is a recipe to brighten up your morning from Aigul in the town of Uray, Khanty–Mansiysky autonomous region. Today's air temperature in Uray is -30C pic.twitter.com/UiUiy4K42q