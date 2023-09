Românii participă la cel mai mare târg de instrumente muzicale din Europa. Lutier: Un pas foarte important

Va avea loc săptămâna viitoare la Cremona, în Italia, și este o bună ocazie pentru meșteri să găsească noi clienți, din toată lumea.

Instrumentele construite de români sunt printre cele mai apreciate: la o calitate foarte bună, prețurile sunt acceptabile față de cele practicate de alți producători. Cel mai mult costă un contrabas - în jur de 10.000 de euro.

10 meșteri pricepuți au pregătit aproape 100 de instrumente muzicale din lemn: viori, violoncele, contrabasuri și arcușuri construite cu multă pricepere vor fi expuse la târgul din Cremona.

Claudiu Mare, lutier: „Pentru orice lutier din lume este un pas mare un pas foarte important. Concurența este foarte ridicată, vin lutieri din toată lume. SUA, Australia , statele sietice se pun față în față cu cei mai buni lutieri. Suntem unii dintre jucătorii principali de pe piața mondială de producători de instrumente muzicale”.

Paul este jurist de meserie, însă de 13 ani construiește instrumente muzicale, iar în Italia va pleca cu 12 dintre creațiile sale.

Paul Simon, lutier: „Anul acesta o să am patru contrabacși în expoziție, cinci violoncei și trei viori pe care le am pregătit de la începutul anului trecut. Am început să lucrez la ele, e o oportunitte de a-ți prezenta instrumentele întregii lumi. Am clienți în Asia, Japonia, Taiwan în toată Europa și multe instrumente ajung la export”.

La expoziția de la Cremona vin specialiști din lumea întreagă pentru a testa instrumente și pentru a se întâlni.

Alin Stoica, președinte Asociația Artiștilor Lutieri din România: „Ne facem cunoscuți pe plan internațional, ne întâlnim cu alți lutieri și cu viitori potențiali clienți aducând un beneficiu fiecăruia. Instrumentele se pregătesc pe tot parcurusul anului”.

Anul trecut, la eveniment au fost 300 de expozanți, din 30 de țări și 17.000 de vizitatori din întreaga lume.

