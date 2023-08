Concurs național al serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. Ce echipă a obinut locul I

Timp de trei zile, participanți din 14 județe au exersat tehnici de salvare, cu ocazia concursului național destinat serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Competitorii au parcurs trei probe dinamice, printre care o ștafetă și o cursă cu obstacole.

Cei mai buni pompieri voluntari din țară s-au întrecut la etapa națională a concursului destinat serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență al județului Mureș.

Botoș Daniel, pompier voluntar Satu Mare: „Este un sport dedicat salvării vieților și este un sport foarte frumos ce trebuie promovat. Proba cea mai stăpânită pentru noi era dispozitivul, dar din păcate am dat greș și suntem puțin supărați, puteam să fiu locul unu general. Emoțiile erau foarte mari”.

Participanții și-au demonstrat îndemânarea în cadrul a trei probe, respectiv o cursă cu obstacole, o ștafetă, și proba intitulată „Dispozitivul de interveție la motopompă".

Botoșan Andrei Nistor, reprezentant SVSU Maramureș: „Echipa noastră este în primul an în care participă la naționale. Am venit pregătiți hotărâți, am tras maxim de fiecare oprtunitate. Suntem niște colegi frați în situații de urgență și dorim să fim de ajuns”.

Cîmpean Cosmin, șef serviciu pregătire pentru intervenție: „Se întrec 16 cele mai bune loturi din țară. Scopul concursului este ridicarea nivelului de pregătire al personalului operativ și creșterea rezilienței și modului de răspuns al acelor echipaje care intervin”.

După trei zile pline de efort, anul acesta locul întâi pentru Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență a fost obținut de echipa din județul Maramureș. La categoria Servicii Private pentru Situații de Urgență, locul întâi a fost ocupat de echipa din județul Brăila.

Dată publicare: 12-08-2023 09:50