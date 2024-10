Rezultatul înfricoșător dat unui tânăr care a făcut un RMN cerebral după ce a consumat alcool. Ce i-a dispărut din cap

Daniel Amen este un specialist american în sănătate și sănătate mintală, care își împărtășește opiniile cu privire la anumite subiecte milioanelor sale de urmăritori de pe rețelele sociale.

Unul dintre cele mai populare și discutate subiecte este cel legat de alcool, medicul fiind un adept convins al menținerii abstinenței, dezvăluind care sunt semnele la care trebuie să fii atent și care ar putea indica faptul că ai o problemă cu alcoolul.

Cunoscut ca „@docamen” pe platformele de socializare, medicul a răspuns la întrebarea de ce nu bea, explicând într-un videoclip: „Îmi place foarte mult creierul meu și nu-mi place să fiu scăpat de sub control, plus că am văzut mii de scanări ale consumatorilor de alcool și nu sunt sănătoși”.

Adăugând că vrea să își păstreze „creierul intact” pentru a putea „trăi mult timp”, el a făcut referire la o emisiune TV premiată cu Emmy pe care a realizat-o, intitulată „Adevărul despre băutură”.

„I-au dispărut lobii frontali”

Cu toate acestea, el a dezvăluit ce s-a întâmplat cu un adolescent care a fost supus unei scanări cerebrale în timp ce se afla sub influența alcoolului, rezultatul fiind șocant.

„Am luat un copil tânăr care bea mult, l-am trezit și apoi l-am îmbătat, l-am scanat beat și i-au dispărut lobii frontali. „De ce vă pasă? Partea frontală a creierului care controlează lucruri precum concentrarea, previziunea, judecata, controlul impulsurilor, organizarea, planificarea, empatia - vrei toate aceste lucruri”, a concluzionat medicul, potrivit LAD Bible.

Lobii frontali sunt esențiali în luarea deciziilor și în propriul autocontrol.

Alte zone ale creierului, precum cortexul cerebral, sistemul nervos central și hipocampul sunt grav afectate de consumul de alcool, precum și multe altele.

„Lobii frontali ai creierului sunt importanți pentru planificare, formarea ideilor, luarea deciziilor și utilizarea autocontrolului. Atunci când alcoolul afectează lobii frontali ai creierului, o persoană poate întâmpina dificultăți în a-și controla emoțiile și impulsurile”, potrivit Biroului de Servicii și Sprijin pentru Dependență din statul New York (OASAS).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: