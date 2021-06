Rețeaua de apă a rămas fără presiune în județul Timiș. Cisternele au adus peste două milioane de litri de apă

Pe timp de caniculă, consumul de apă, evident, crește, iar multe rețele publice rămân fară presiune.

În Timiș, județ aflat în cod portocaliu de caniculă, cisternele au dus suplimentar oamenilor din județ peste două milioane de litri de apă, numai în ultimele două săptămâni. Compania de apă atrage atenția că multe persoane își udă grădinile și de aceea consumul crește progresiv.

În localitatea Petrovaselo din Timiș, cisterna cu apă ajunge zilnic, uneori chiar și de două ori pe zi. Oamenii se plâng că pe timp de caniculă presiunea este foarte mică sau ... deloc.

Bărbat: „Duminică nu am avut apă. M-am dus la biserică și am vrut să îmi fac baie și nu am avut apă. M-am dus la fântână și am scos cu gălețile”.

Bărbat: „Dimineața curge cam cât un firicel, cât o țigară de groasă. Eu am sunat la dispecerat și mi-au spus că au cam secat puțurile. Pai acum ar trebui făcute niste puțuri mai adânci”.

Astfel de situații sunt întâlnite în multe localități din țară, pe timp de caniculă.

În numai două săptămâni, reprezentanții companiei de apă din Timiș au dus peste 100 de astfel de cisterne în localitățile de județ. Asta se întâmplă tot timpul când sunt temperaturi foarte ridicate.

În luna iunie, cantitatea medie de precipitații este de 75 de litri pe metrul pătrat. Numai că până acum stațiile meteo din Timiș au raportat sub zece litri pe metrul pătrat.

Oana Mărginean - purtător de cuvânt Aquatim: „Necesarul de apă pentru nevoile de bază ale unei gospodării, însemnând băut, gătit, spălat și toaletă este de 120 de litri de apă de persoană pe zi. De aceea și rețelele au fost proiectate pe baza acestor reglementări. Prin urmare, astfel de situații nu apar în restul anului sau în perioadele cu precipitații”.

Pe timp de caniculă, sunt probleme și cu șinele de tramvai. Când temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, reprezentanții companiei de transport udă stratul de izolație de la baza liniilor, pentru ca smoala să nu ajungă pe suprafața de rulare și să provoace probleme.