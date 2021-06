Un mesaj vechi într-o sticlă a fost recuperat din apă după 95 de ani. GALERIE FOTO

Jennifer Dowker, căpitan de barcă și proprietara Nautical North Family Adventures, a recuperat din apă un mesaj într-o sticlă scris în anul 1926.

Femeia făcea scufundări în lacul Cheboygan, din Michigan, când a făcut descoperirea.

Colecționară de lucruri inedite, femeia a fost atrasă de sticla îngropată la aproximativ trei metri adâncime, conform CNN.

"Prima data am crezut că este doar o sticlă interesantă și după ce am ridicat-o, în timp ce eram încă sub apă am putut citi cuvântul 'acesta' pe hârtie", a povestit ea.

După ce a ajuns la suprafața, femeia a observat că sticla era pe trei sferturi plină cu apă.

"Persoana care găsește aceasta sticlă o poate returna lui George Morrow Cheboygan în Michigan și să îi spună unde a găsit-o?", era meajul de pe biletul din sticlă.

Femeia a postat pe Facebook un mesaj în speranța că va afla date despre numele celui trecut pe bucățica de hârtie. Mesajul său a fost distribuit de peste 100.000 de ori și primise peste 6.000 de mesaje care îi ofereau detalii menite să o ajute.

Astfel, într-un final Jennifer Dowker a ajuns să ia legătura cu fiica bărbatului care scrisese biletul.